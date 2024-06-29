Грассо не исключает, что подерётся в следующем бою не с Шевченко. Она назвала соперницу

Действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе мексиканка Алекса Грассо высказалась о противостоянии с представительницей Кыргызстана Валентиной Шевченко.

«Я хочу, чтобы наш бой с Валентиной состоялся и стал частью UFC 306. Будет очень странно, если мне не удастся там выступить. Искренне надеюсь, что она согласится провести бой против меня 15 сентября. Но, как мне кажется, у Манон Фиоро также есть возможность подраться со мной. Она претендентка №2 в дивизионе, поскольку у неё есть впечатляющая серия побед. Так что если Валентина не выйдет на бой, то, возможно, Манон заменит её. Мне бы хотелось провести этот бой. Это будет первая трилогия в женских ММА. Мы обе были тренерами на TUF, я из Мексики, она — из Кыргызстана. У нас богатая история, и я действительно вдохновлена возможностью соревноваться с кем-то на таком высоком уровне», — приводит слова Грассо портал BJ Penn.