ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 6 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Грассо не исключает, что подерётся в следующем бою не с Шевченко. Она назвала соперницу

Грассо не исключает, что подерётся в следующем бою не с Шевченко. Она назвала соперницу
Аудио-версия:
Комментарии

Действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе мексиканка Алекса Грассо высказалась о противостоянии с представительницей Кыргызстана Валентиной Шевченко.

«Я хочу, чтобы наш бой с Валентиной состоялся и стал частью UFC 306. Будет очень странно, если мне не удастся там выступить. Искренне надеюсь, что она согласится провести бой против меня 15 сентября. Но, как мне кажется, у Манон Фиоро также есть возможность подраться со мной. Она претендентка №2 в дивизионе, поскольку у неё есть впечатляющая серия побед. Так что если Валентина не выйдет на бой, то, возможно, Манон заменит её. Мне бы хотелось провести этот бой. Это будет первая трилогия в женских ММА. Мы обе были тренерами на TUF, я из Мексики, она — из Кыргызстана. У нас богатая история, и я действительно вдохновлена возможностью соревноваться с кем-то на таком высоком уровне», — приводит слова Грассо портал BJ Penn.

Материалы по теме
«Кинопоиск» эксклюзивно покажет новый сезон шоу The Ultimate Fighter с Шевченко и Грассо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android