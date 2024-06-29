Результаты турнира ACA 177

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28 июня в Сочи состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 177. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Главный бой, лёгкий вес: Али Багов победил Дауда Шайхаева единогласным решением судей;

полутяжёлый вес: Муслим Магомедов победил Григора Матевосяна единогласным решением судей;

средний вес: Артём Фролов победил Саламу Абдурахманова раздельным решением судей;

наилегчайший вес: Вартан Асатрян победил Рыскулбека Ибраимова единогласным решением судей;

лёгкий вес: Артём Резников победил Мухаммада Кокова единогласным решением судей;

лёгкий вес: Алихан Сулейманов победил Карлоса Аугусту единогласным решением судей;

полулёгкий вес: Рустам Керимов победил Клеверсона Силву техническим нокаутом в первом раунде;

легчайший вес: Леонардо Силва победил Виталия Бигдаша нокаутом в третьем раунде;

лёгкий вес: Амирхан Адаев победил Виктора Макаренко единогласным решением судей;

полулёгкий вес: Маркос Родригес победил Апти Бимарзаева единогласным решением судей;

средний вес: Рамазан Эмеев победил Владимира Васильева единогласным решением судей;

средний вес: Михаил Долгов победил Хусейна Кушагова единогласным решением судей;

полулёгкий вес: Сайфуллах Джабраилов победил Ислама Мешева нокаутом в первом раунде;

наилегчайший вес: Астемир Нагоев победил Мансура Хатуева единогласным решением судей;

полутяжёлый вес: Сулим Баталов победил Олега Оленичева единогласным решением судей;

полусредний вес: Амазасп Мартиросян победил Хамзата Сакалова единогласным решением судей;

полулёгкий вес: Юсуп-Хаджи Зубариев победил Арсена Шибзухова техническим нокаутом в первом раунде;

тяжёлый вес: Зумсо Зураев победил Араша Садеги единогласным решением судей;

полулёгкий вес: Рустам Асуев победил Александра Ковалёва раздельным решением судей.