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Тимур Хизриев победил Энрике Барсолу единогласным решением судей

Тимур Хизриев победил Энрике Барсолу единогласным решением судей
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В ночь с 28 на 29 июня мск в американском Су-Фолс проводится турнир по смешанным единоборствам PFL 6.

PFL 2024. PFL 6, Су-Фолс, США
Тимур Хизриев (W) — Энрике Барсола
29 июня 2024, суббота. 02:30 МСК
Тимур Хизриев
Окончено
UD
Энрике Барсола

В андеркарде вечера российский боец Тимур Хизриев одержал победу в бою с перуанцем Энрике Барсолой единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Благодаря этому успеху Хизриев заработал три балла, что позволяет ему возможность стать участником гран-при.

Эта победа стала 16-й в профессиональной карьере Хизриева, при этом он не потерпел ни одного поражения.

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