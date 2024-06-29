Тимур Хизриев победил Энрике Барсолу единогласным решением судей

В ночь с 28 на 29 июня мск в американском Су-Фолс проводится турнир по смешанным единоборствам PFL 6.

В андеркарде вечера российский боец Тимур Хизриев одержал победу в бою с перуанцем Энрике Барсолой единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Благодаря этому успеху Хизриев заработал три балла, что позволяет ему возможность стать участником гран-при.

Эта победа стала 16-й в профессиональной карьере Хизриева, при этом он не потерпел ни одного поражения.