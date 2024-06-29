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PFL 6 2024. Прямая трансляция
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Андрей Корешков выиграл бой с Гоити Ямаути единогласным решением

Андрей Корешков выиграл бой с Гоити Ямаути единогласным решением
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В ночь с 28 на 29 июня мск в американском Су-Фолс проводится турнир по смешанным единоборствам PFL 6.

PFL 2024. PFL 6, Су-Фолс, США
Гоити Ямаути — Андрей Корешков (W)
29 июня 2024, суббота. 03:10 МСК
Гоити Ямаути
Окончено
UD
Андрей Корешков

В андеркарде вечера российский боец Андрей Корешков победил бразильца Гоити Ямаути единогласным решением судей (29-28, 29-27, 29-27).

Ранее российский боец Тимур Хизриев также единогласным решением судей победил Энрике Барсолу из Перу. В рамках турнира пройдут ещё два поединка с участием представителей России: Мурад Рамазанов встретится с соотечественником Шамилем Мусаевым, Магомед Умалатов сразится с американцем Бреннаном Уордом.

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