Андрей Корешков выиграл бой с Гоити Ямаути единогласным решением
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В ночь с 28 на 29 июня мск в американском Су-Фолс проводится турнир по смешанным единоборствам PFL 6.
PFL 2024. PFL 6, Су-Фолс, США
Гоити Ямаути — Андрей Корешков (W)
29 июня 2024, суббота. 03:10 МСК
Гоити Ямаути
Окончено
UD
Андрей Корешков
В андеркарде вечера российский боец Андрей Корешков победил бразильца Гоити Ямаути единогласным решением судей (29-28, 29-27, 29-27).
Ранее российский боец Тимур Хизриев также единогласным решением судей победил Энрике Барсолу из Перу. В рамках турнира пройдут ещё два поединка с участием представителей России: Мурад Рамазанов встретится с соотечественником Шамилем Мусаевым, Магомед Умалатов сразится с американцем Бреннаном Уордом.
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