Андрей Корешков выиграл бой с Гоити Ямаути единогласным решением

В ночь с 28 на 29 июня мск в американском Су-Фолс проводится турнир по смешанным единоборствам PFL 6.

В андеркарде вечера российский боец Андрей Корешков победил бразильца Гоити Ямаути единогласным решением судей (29-28, 29-27, 29-27).

Ранее российский боец Тимур Хизриев также единогласным решением судей победил Энрике Барсолу из Перу. В рамках турнира пройдут ещё два поединка с участием представителей России: Мурад Рамазанов встретится с соотечественником Шамилем Мусаевым, Магомед Умалатов сразится с американцем Бреннаном Уордом.