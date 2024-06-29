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Шамиль Мусаев нокаутировал Марада Рамазанова на PFL 6 в США

Шамиль Мусаев нокаутировал Марада Рамазанова на PFL 6 в США
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Сегодня, 29 июня, в городе Су-Фолс (США) проходил турнир PFL 6.

Российский боец Шамиль Мусаев победил соотечественника Мурада Рамазанова техническим нокаутом. Бой продолжался два раунда (1 минуту 51 секунду).

PFL 2024. PFL 6, Су-Фолс, США
Мурад Рамазанов — Шамиль Мусаев (W)
29 июня 2024, суббота. 04:05 МСК
Мурад Рамазанов
Окончено
TKO
Шамиль Мусаев

В смешанных единоборствах Мусаев выступает с 2013 года. За это время он провёл 18 боёв, 17 из которых завершились победой (10 — нокаутом, 2 — сдачей и 5 — решением судей).

Среди достижений 30-летнего бойца стоит отметить чемпионство Европы по ММА (2016) и чемпионство мира по ММА (2017). Также Мусаев является шестикратным чемпионом России и чемпионом Европы (2016) по ушу.

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.

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Трансляции PFL доступны в Okko.

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