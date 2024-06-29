Шамиль Мусаев нокаутировал Марада Рамазанова на PFL 6 в США

Сегодня, 29 июня, в городе Су-Фолс (США) проходил турнир PFL 6.

Российский боец Шамиль Мусаев победил соотечественника Мурада Рамазанова техническим нокаутом. Бой продолжался два раунда (1 минуту 51 секунду).

В смешанных единоборствах Мусаев выступает с 2013 года. За это время он провёл 18 боёв, 17 из которых завершились победой (10 — нокаутом, 2 — сдачей и 5 — решением судей).

Среди достижений 30-летнего бойца стоит отметить чемпионство Европы по ММА (2016) и чемпионство мира по ММА (2017). Также Мусаев является шестикратным чемпионом России и чемпионом Европы (2016) по ушу.

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.

Трансляции PFL доступны в Okko.