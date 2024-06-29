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Магомед Умалатов с помощью болевого приёма победил Бреннана Уорда на PFL 6 в США

Магомед Умалатов с помощью болевого приёма победил Бреннана Уорда на PFL 6 в США
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Сегодня, 29 июня, в городе Су-Фолс (США) проходил турнир PFL 6.

Российский боец Магомед Умалатов одержал победу над американцем Бреннаном Уордом с помощью болевого приёма. Бой продолжался один раунд.

PFL 2024. PFL 6, Су-Фолс, США
Магомед Умалатов (W) — Бреннан Уорд
29 июня 2024, суббота. 05:35 МСК
Магомед Умалатов
Окончено
SUB
Бреннан Уорд

В смешанных единоборствах Мусаев выступает с 2016 года. За это время он провёл 12 боёв, и все они стали для россиянина победными (10 — нокаутом, 1 — сдачей и 1 — решением судей).

Среди достижений 32-летнего бойца стоит отметить чемпионство в бойцовской лиги «Gorilla Fighting Championship» в полусреднем весе. Также Умалатов является бронзовым призёром чемпионата России по СБЕ-ММА и чемпионом России по рукопашному бою.

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.

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Трансляции PFL доступны в Okko.

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