Шара Буллет рассказал, почему хочет подраться с Кевином Холландом

Российский проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, который более известен как Шара Буллет, рассказал, почему хочет провести поединок против популярного американского бойца Кевина Холланда.

«Он очень интересный боец. Я наблюдал за ним долгое время, ещё до того, как сам присоединился к UFC. Так что мне действительно нравится его стиль, и если мы подерёмся, это будет захватывающий поединок. Вот что мне хочется подарить фанатам — зрелище. Около года назад моей мечтой было просто приехать в США и увидеть все эти красивые города. Теперь я не только выступаю в UFC, но и одержал победу на историческом турнире в Саудовской Аравии. Моей мечтой всегда было выйти в октагон. Теперь я сражаюсь тут и очень благодарен, а также счастлив этой возможности», — приводит слова Магомедова портал MMAJunkie.