Дочь Брока Леснара примет участие в Олимпийских играх-2024

Дочь бывшего чемпиона чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Брока Леснара Майа примет участие в Олимпийских играх-2024, которые состоятся в Париже. Она выступит в дисциплине «толкание ядра».

«Я так долго была в тени отца. Но теперь фокус внимания сместился на меня. А он наблюдет за мной из тени. Это очень круто», — приводит слова Майи портал Yahoo Sports.

Майа Леснар является чемпионкой NCAA (Национальная студенческая спортивная ассоциация) в дисциплине «толкание ядра». Её отец, Брок Леснар, также имел возможность поехать на Олимпиаду в 2000 году и выступить по греко-римской борьбе. Однако в тот момент он принял решение подписать контракт с популярным рестлинг-промоушеном WWE. Затем в 2007 году Леснар перешёл в ММА.