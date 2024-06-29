Известный российский атлет Василий «Пельмень» Камоцкий успешно дебютировал в лиге пощёчин Power Slap. Турнир состоялся сегодня, 29 июня, в Лас-Вегасе.

Соперником Василия был поляк Камил Марусащ. Камоцкий одержал победу сразу после того, как нанёс первую пощёчину. Поляк удара не выдержал и потерял сознание.

Напомним, Василий Камоцкий получил известность после того, как в 2019 году принял участие в шоу популярного российского блогера Амирана Сардарова «Каменные лица». Кроме того, именно данный проект сподвиг президента UFC Дану Уайта основать в США лигу пощёчин. Однако многие бойцы и аналитики выступили с критикой данного промоушена, аргументируя это тем, что это не может считаться спортом и только травмирует людей.