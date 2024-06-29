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Василий «Пельмень» Камоцкий успешно дебютировал в лиге пощёчин Power Slap

Василий «Пельмень» Камоцкий успешно дебютировал в лиге пощёчин Power Slap
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Известный российский атлет Василий «Пельмень» Камоцкий успешно дебютировал в лиге пощёчин Power Slap. Турнир состоялся сегодня, 29 июня, в Лас-Вегасе.

Соперником Василия был поляк Камил Марусащ. Камоцкий одержал победу сразу после того, как нанёс первую пощёчину. Поляк удара не выдержал и потерял сознание.

Напомним, Василий Камоцкий получил известность после того, как в 2019 году принял участие в шоу популярного российского блогера Амирана Сардарова «Каменные лица». Кроме того, именно данный проект сподвиг президента UFC Дану Уайта основать в США лигу пощёчин. Однако многие бойцы и аналитики выступили с критикой данного промоушена, аргументируя это тем, что это не может считаться спортом и только травмирует людей.

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