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Дастин Порье ответил на вопрос о возможности провести третий бой с Джастином Гэтжи

Дастин Порье ответил на вопрос о возможности провести третий бой с Джастином Гэтжи
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье ответил на вопрос о возможности провести третий бой с популярным американским бойцом Джастином Гэтжи.

«Мне не нравится оставлять дела незавершёнными. Наш счёт 1-1, по нокауту на каждого. Третий бой? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Порье портал ESPN.

Напомним, последний поединок Порье провёл на турнире UFC 302, который состоялся 2 июня в Ньюарке. Тогда его соперником был действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев. Бой завершился победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде. Для Порье это поражение стало третьим в титульных боях. Ранее он также уступал Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре.

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