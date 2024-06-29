Дастин Порье ответил на вопрос о возможности провести третий бой с Джастином Гэтжи

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье ответил на вопрос о возможности провести третий бой с популярным американским бойцом Джастином Гэтжи.

«Мне не нравится оставлять дела незавершёнными. Наш счёт 1-1, по нокауту на каждого. Третий бой? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Порье портал ESPN.

Напомним, последний поединок Порье провёл на турнире UFC 302, который состоялся 2 июня в Ньюарке. Тогда его соперником был действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев. Бой завершился победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде. Для Порье это поражение стало третьим в титульных боях. Ранее он также уступал Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре.