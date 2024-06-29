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Чендлер: у меня есть возможность сидеть сложа руки и быть терпеливым в ожидании Конора

Чендлер: у меня есть возможность сидеть сложа руки и быть терпеливым в ожидании Конора
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Бывший претендент на титул UFC Майкл Чендлер высказался о поединке с популярным ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«Мы надеемся вернуться раньше, чем все думают. Мне нравится драться, но я очень терпеливый человек. И, к счастью, моя жизнь предоставила мне возможность заниматься чем-то большим, чем просто разбивать лица людей. Так что у меня есть возможность сидеть сложа руки и быть терпеливым в ожидании Конора. Последние полтора года я был очень занят. В этот раз всё сложилось не так, как я хотел. Мы будем терпеливы и не позволим Конору уйти безнаказанным. Он скоро будет готов вернуться, поскольку у него всего лишь небольшая травма», — приводит слова Майкла портал Low Kick MMA.

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