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Макс Холлоуэей назвал победителя в бою Ортега — Лопес

Макс Холлоуэей назвал победителя в бою Ортега — Лопес
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Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэей высказался о предстоящем поединке между бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC в полулёгком весе мексиканцем Брайаном Ортегой и топовым бойцом в весе до 66 кг бразильцем Диего Лопесом.

«Это будет битва на истощение и очень захватывающий бой для фанатов. Если бы мне пришлось победителя, то это был бы Ортега, поскольку у него намного больше опыта в боях. Чёрт возьми, этот бой — безумие», — приводит слова Холлоуэя портал Give me Sport.

Напомним, поединок между Брайаном Ортегой и Диего Лопесом станет вторым по значимости на предстоящем турнире UFC 303, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе.

В последнем поединке Брайан Ортега реваншировал поражение от бывшего временного обладателя титула UFC в полулёгком весе мексиканца Яира Родригеса. Ортега победил его удушающим приёмом в третьем раунде.

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