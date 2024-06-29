«Он что-то пытался сделать. Я видел это». Прохазка уверен, что Перейра использует магию

Известный чешский боец Иржи Прохазка по-прежнему считает, что действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра использует для победы магию. Об этом он рассказал после финальной битвы взглядов.

«Он что-то пытался сделать. Я видел это по его глазам. Он использует какую-то технику, но для меня это не имеет значения. Я чист, и мне плевать на это», — приводит слова Иржи портал ESPN.

Напомним, поединок между Перейрой и Прохазкой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе. Изначально в главном бою должно было состояться противостояние между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне. На турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября в Нью-Йорке, Прохазка и Перейра дрались за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бразильский боец победил нокаутом во втором раунде.