Порье: если тело позволит Конору проявить себя как можно лучше, то он вернётся сильнее

Экс-обладатель временного титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье уверен, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком дивизионе ирландец Конор Макгрегор вернётся сильнее.

«Просто взглянув на карьеру Конора, на то, чего он достиг, можно сказать, что у этого человека сильный склад ума. Если его тело позволит ему проявить себя как можно лучше, то, я думаю, он вернётся сильнее», — приводит слова Порье портал ESPN.

Напомним, Дастин Порье и Конор Макгрегор трижды встречались в октагоне. В последний раз они дрались на турнире UFC 263. Их бой был главным. Поединок завершился победой Бриллианта техническим нокаутом в первом раунде, поскольку ирландский боец травмировал лодыжку и не мог продолжать бой.