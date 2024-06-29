«Когда ты умрёшь, я буду праздновать». Макгрегор оставил послание Хабибу

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор в жёсткой форме высказался в адрес члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. Позднее ирландский боец удалил сообщение.

«На поединок с Хабибом я вышел с полностью сломанной ногой. Мне следовало тогда сняться с боя, как сейчас. Зачем я дал этому маленькому гавнюку это преимущество? Он испугался меня в автобусе и показал свою трусость. Теперь ему конец. Когда ты умрёшь, я буду праздновать», − написал Конор Макгрегор в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся на турнире UFC 229. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в четвёртом раунде.