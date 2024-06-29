Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Оливейра сфотографировался с Винисиусом после матча Бразилии с Парагваем на Кубке Америки

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как посетил матч футбольной национальной команды своей страны со сборной Парагвая на проходящем в эти дни в США Кубке Америки.

Боец выложил фотографию, на которой стоит в обнимку со звездой сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

Фото: Соцсети Чарльза Оливейры

Напомним, матч, который проходил в Лас-Вегасе, закончился победой бразильцев со счётом 4:1. Винисиус оформил дубль.

В последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Чарльз Оливейра встретился в октагоне с топовым армянским бойцом UFC Арманом Царукяном. Бой продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

Материалы по теме Чарльз Оливейра ответил на предложение Ислама Махачева провести лагерь с ним в Дагестане

Крупнейший гонорар в истории ММА: