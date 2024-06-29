ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Как вам такая машина?» Бетербиев показал, как готовится к бою с Биволом

«Как вам такая машина?» Бетербиев показал, как готовится к бою с Биволом
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO россиянин Артур Бетербиев опубликовал видео в социальных сетях, на котором показал своим подписчикам, как готовится к бою со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

На видеоролике 39-летний Бетербиев работает на велотренажёре с рычагами для рук.

«30-минутный разогрев перед тренировкой. Как вам такая машина?» — написал боксёр.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Биволом и Бетербиевым запланирован на 12 октября.

В своём последнем бою в январе Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

Материалы по теме
Новая угроза для россиян. Чем Бенавидес опасен для Бетербиева и Бивола
Новая угроза для россиян. Чем Бенавидес опасен для Бетербиева и Бивола

Наиболее титулованный боксёр:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android