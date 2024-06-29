«Как вам такая машина?» Бетербиев показал, как готовится к бою с Биволом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO россиянин Артур Бетербиев опубликовал видео в социальных сетях, на котором показал своим подписчикам, как готовится к бою со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

На видеоролике 39-летний Бетербиев работает на велотренажёре с рычагами для рук.

«30-минутный разогрев перед тренировкой. Как вам такая машина?» — написал боксёр.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Биволом и Бетербиевым запланирован на 12 октября.

В своём последнем бою в январе Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

Наиболее титулованный боксёр: