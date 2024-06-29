Чейл Соннен похвалил фаната, ставшего причиной дисквалификации Царукяна

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен в очередном выпуске на своём YouTube-канале пообщался с болельщиком по имени Ардон, у которого случился конфликт с топовым армянским легковесом Арманом Царукяном на турнире UFC 300 в апреле.

Напомним, на том турнире фанат показал неприличный жест Царукяну, после которого боец нанёс ему несколько ударов.

«Ты герой. Ты не пошёл подавать на Армана в суд. Ты хороший парень», — сказал Ардону Соннен.

По итогам инцидента ахалкалакец дисквалифицирован на девять месяцев. Также на него был наложен штраф в размере $ 25 тыс. Срок наказания истекает 12 января 2025 года. Однако оно может быть сокращено до шести месяцев, если он выпустит видеоролик в рамках компании по борьбе с буллингом.

На апрельском турнире Арман Царукян разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой армянского бойца раздельным решением судей.

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