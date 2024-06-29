Алмейда: если Ган и Волков устроят реванш, он будет таким же скучным, как и их первый бой

Бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда объяснил, почему бой между ним и бывшим временным чемпионом UFC в тяжёлом весе Сирилем Ганом будет интереснее, чем реванш последнего с россиянином Александром Волковым.

«Я с нетерпением жду своего следующего поединка. Хочу подраться с Сирилем Ганом на сентябрьском турнире в Париже. Уверен, что это будет отличный бой.

Если Сириль хочет выступить на этом турнире, то у него не очень много вариантов. У всех топовых тяжеловесов уже запланированы бои, так что есть только два варианта – я и Александр Волков. Но Волкова он уже побеждал, причём в очень скучном бою. И если они встретятся снова, это будет тем же самым. У них снова будет осторожный тактический бой, без излишней активности.

Я считаю, что мой бой против Гана гораздо интереснее. Не только потому, что это новый поединок, но и потому, что это дуэль стилей.

Эта схватка ни за что не затянется до решения. Если мне удастся навязать ему свою игру – я переведу его в партер и финиширую. Если же свою игру навяжет Сириль – это будет шоу в стойке», — приводит слова Алмейды MMAJunkie.

В своём последнем бою на UFC 302 1 июня Алмейда победил с помощью удушения молдаванина Александра Романова.

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