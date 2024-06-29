Сосулин победил Абдукахорова на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Кирове

Чемпион России — 2022, участник чемпионата мира — 2023, обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA Павел Сосулин (8-0) единогласным решением судей одолел Кудратилло Абдукахорова (20-3) из Узбекистана в главном бою на турнире «Ночь чемпионов IBA», который прошёл сегодня, 29 июня, в Кирове.

Данный турнир был организован Международной ассоциацией бокса (IBA) и промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России в День молодёжи в год 650-летия Кирова.

Отметим, что в соглавном поединке россиянин Георгий Юновидов (9-1) единогласным решением судей оказался сильнее представителя Казахстана Нурсултана Аманжолова (7-1, КО 6) в шестираундовом бою в весе свыше 92 кг.

Также в данном турнире приняли участие бойцы из Сербии, Нигерии, Ганы и Китая.

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