Геннадий Головкин уклончиво ответил на вопрос о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Геннадий Головкин не стал исключать самые неожиданные варианты, отвечая на вопрос о завершении профессиональной карьеры.

«Я продолжаю тренироваться, нахожусь в хорошей форме. Не живу с мыслью, что я на пенсии. Некоторые делают пафосные объявления о завершении карьеры, а потом возвращаются. Я воспитан по-другому. Я очень счастлив сейчас, мне нравится моя нынешняя работа. Время покажет, что будет дальше», — сказал Головкин в выпуске на YouTube-канале Кевина Айола.

Напомним, профессиональный рекорд Головкина в боксе составляет 42-1-2. В своём последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2022 года, Геннадий единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу из Мексики.

В феврале этого года Головкин был избран президентом НОК Казахстана.

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