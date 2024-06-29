Спарринг-партнёр Джошуа и Дюбуа предсказал исход их боя

Британский проспект супертяжёлого веса Мозес Итаума, спарринговавший с соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, высказался об их предстоящем поединке, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

«Послушайте, Даниэль ещё молод, ему 26 лет. Что бы ни случилось в этом бою, он сможет вернуться. Дюбуа многого достиг, молодец, снимаю перед ним шляпу. Не могу дождаться их боя. Я буду смотреть его как фанат. Мне кажется, что Энтони Джошуа нокаутирует его», — сказал Итаума в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

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