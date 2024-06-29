«Тебе не нужно будет гонять вес». Топурия сделал вызов Максу Холлоуэю

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе Илия Топурия опубликовал пост в социальных сетях, в котором вызвал на бой обладателя титула BMF Макса Холлоуэя.

«Макс, тебе не нужно будет гонять до полулёгкого веса. Я буду защищать свой пояс в лёгком дивизионе, но, пожалуйста, подпиши контракт!» — написал Топурия.

Этим постом Илия процитировал президента UFC Дану Уайта, который сообщил о том, что результат боя между полулегковесами Брайаном Ортегой и Диего Лопесом отразится на положении бойцов в рейтинге дивизиона, несмотря на то что их поединок пройдёт в лёгком весе.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Илии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в его активе 15 побед в 15 боях.

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