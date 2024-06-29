«Отрабатываю защиту от тейкдаунов». Шон О'Мэлли провёл тренировку с пистолетом в руке

Американский боец UFC в легчайшем весе 29-летний Шон О'Мэлли опубликовал пост в социальных сетях, в котором устроил для своих подписчиков очередное тренировочное шоу.

Боец выложил видео, на котором бьёт грушу в гараже на фоне своих спорткаров, держа в руке пистолет.

«Отрабатываю защиту от тейкдаунов», — написал О'Мэлли.

Напомним, Шон О'Мэлли в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 299, который состоялся 10 марта в Майами, США. Тогда его оппонентом был эквадорский боец Марлон Вера, который уже побеждал Сахарка на турнире UFC 252. Шон О'Мэлли выиграл у Марлона Веры единогласным решением судей.

Отметим, что 33-летний грузинский легковес Мераб Двалишвили называется одним из наиболее вероятных соперников О'Мэлли по его следующему бою. Их поединок планируется провести либо в сентябре, либо в декабре в Лас-Вегасе на стадионе «Сфера».

Материалы по теме О'Мэлли опубликовал неприличный опрос в соцсетях о Двалишвили. Мераб отреагировал

Крупнейший гонорар в истории ММА: