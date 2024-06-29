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Беллью дал категоричный прогноз на бой Джошуа — Дюбуа

Беллью дал категоричный прогноз на бой Джошуа — Дюбуа
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Тони Беллью высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между соотечественниками Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 KO).

«Будь осторожен со своими желаниями. Три раунда», — написал Беллью в социальной сети X (ранее Twitter).

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

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