Долидзе ответил, способен ли Двалишвили побить О’Мэлли в бою за титул UFC

Грузинский боец UFC Роман Долидзе высказался об ожидаемом титульном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между американцем Шоном О’Мэлли и соотечественником Мерабом Двалишвили.

«Если мы говорим о бое с чемпионом, то стилистически это хороший бой для Мераба. Я не знаю, что чемпион должен сделать, чтобы остановить напор Мераба. Конечно, это бои, тут все возможно. Мы не знаем, что может случиться, но я отдаю стилистическое предпочтение Мерабу», – приводит слова Долидзе MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили победил единогласным решением американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.

Ранее Двалишвили выиграл Открытый чемпионат США по боевому самбо.

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