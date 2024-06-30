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Перейра набрал около 12 кг за 20 часов перед боем c Прохазкой на UFC 303

Перейра набрал около 12 кг за 20 часов перед боем c Прохазкой на UFC 303
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В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени состоится турнир UFC 303. В главном событии турнира пройдёт поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Иржи Прохазка
30 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Иржи Прохазка

Перейра, который на церемонии взвешивания показал вес 92,75 кг, показал, что за 20 часов набрал около 12 кг перед боем. Теперь его вес составляет 104,4 кг.

Прохазка на церемонии взвешивания также сделал вес, показав результат 92,75 кг.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне. На турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября в Нью-Йорке, Прохазка и Перейра дрались за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бразилец одержал победу нокаутом во втором раунде.

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