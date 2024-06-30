Орловский проиграл Будаю на турнире UFC 303

В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени состоится турнир UFC 303. В рамках предварительного карда белорус Андрей Орловский встретился со словаком Мартином Будаем.
Бой продлился все три раунда и завершился поражением Орловского раздельным решением судей. Орловский потерпел 24-е поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 34 победы.
В главном событии турнира пройдёт поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.
Основной кард:
Алекс Перейра — Иржи Прохазка;
Брайан Ортега — Диего Лопес;
Энтони Смит — Роман Долидзе;
Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон;
Иан Гарри — Майкл Пейдж.