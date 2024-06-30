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Орловский проиграл Будаю на турнире UFC 303

Орловский проиграл Будаю на турнире UFC 303
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В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени состоится турнир UFC 303. В рамках предварительного карда белорус Андрей Орловский встретился со словаком Мартином Будаем.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Андрей Орловский — Мартин Будай
30 июня 2024, воскресенье. 02:20 МСК
Андрей Орловский
Идёт
Мартин Будай

Бой продлился все три раунда и завершился поражением Орловского раздельным решением судей. Орловский потерпел 24-е поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 34 победы.

В главном событии турнира пройдёт поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

Основной кард:

Алекс Перейра — Иржи Прохазка;
Брайан Ортега — Диего Лопес;
Энтони Смит — Роман Долидзе;
Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон;
Иан Гарри — Майкл Пейдж.

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