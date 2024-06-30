ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андрей Орловский повторил антирекорд по числу поражений в истории UFC

Андрей Орловский повторил антирекорд по числу поражений в истории UFC
Комментарии

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский повторил антирекорд по числу поражений в истории UFC, сообщает журналист Майк Бон в своей социальной сети X (ранее Twitter).

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Андрей Орловский — Мартин Будай
30 июня 2024, воскресенье. 02:20 МСК
Андрей Орловский
Идёт
Мартин Будай

Напомним, на турнире UFC 303 в предварительном карде Орловский раздельным решением судей проиграл словаку Мартину Будаю.

Белорус потерпел 18-е поражение в карьере UFC и повторил антирекорды Джереми Стивенса и Клея Гвида, на счету которых также по 18 поражений.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Орловский принял участие в 60 боях, в которых одержал 34 победы и потерпел 24 поражения. Ещё два боя были признаны несостоявшимися.

Отметим, для Орловского это поражение стало четвёртым подряд в UFC.

Материалы по теме
UFC 303: огненный реванш Перейры с Прохазкой и последний бой в карьере Орловского?
UFC 303: огненный реванш Перейры с Прохазкой и последний бой в карьере Орловского?

Самый короткий бой в ММА

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android