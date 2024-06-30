Андрей Орловский повторил антирекорд по числу поражений в истории UFC

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский повторил антирекорд по числу поражений в истории UFC, сообщает журналист Майк Бон в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на турнире UFC 303 в предварительном карде Орловский раздельным решением судей проиграл словаку Мартину Будаю.

Белорус потерпел 18-е поражение в карьере UFC и повторил антирекорды Джереми Стивенса и Клея Гвида, на счету которых также по 18 поражений.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Орловский принял участие в 60 боях, в которых одержал 34 победы и потерпел 24 поражения. Ещё два боя были признаны несостоявшимися.

Отметим, для Орловского это поражение стало четвёртым подряд в UFC.

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