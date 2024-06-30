Менеджер Махачева: «Хотелки» Царукяна и его команды нас не волнуют

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева заявил, что боец не будет подстраиваться под армянского бойца Армана Царукяна в вопросе выбора даты боя.

«Мы будем готовиться к защите титула с кем бы то ни было. Мы будем подстраиваться под Ислама и его график. Так, чтобы он был в оптимальной форме. «Хотелки» Армана и его команды — нас не волнует, что они хотят», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт высказался, что Арман Царукян, скорее всего, станет следующим соперником Махачева, однако не исключил, что позволит Исламу попытаться завоевать титул в полусреднем весе (до 77 кг).

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