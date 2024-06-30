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Брайан Ортега снялся с боя с Диего Лопесом на UFC 303, его заменил Дэн Иге

Брайан Ортега снялся с боя с Диего Лопесом на UFC 303, его заменил Дэн Иге
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В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени проходит турнир UFC 303. В соглавном бою произошли изменения. Американец Брайан Ортега из-за болезни отказался от боя с бразильцем Диего Лопесом.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Брайан Ортега — Диего Лопес
30 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Брайан Ортега
Не началось
Диего Лопес

На турнире Ортегу заменит представитель США Дэн Иге. Бой Иге — Лопес также остается соглавным событием вечера и пройдёт в категории до 75 кг. Соперники уже прошли процедуру взвешивания.

В главном событии турнира пройдёт поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне. На турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября в Нью-Йорке, Прохазка и Перейра дрались за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бразилец одержал победу нокаутом во втором раунде.

Основной кард:

Алекс Перейра — Иржи Прохазка;
Брайан Ортега — Диего Лопес;
Энтони Смит — Роман Долидзе;
Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон;
Иан Гарри — Майкл Пейдж.

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