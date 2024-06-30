Иан Гарри победил Майкла Пейджа единогласным решением судей на UFC 303

В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 303. В рамках главного карда представитель Ирландии, полусредневес Иан Гарри провёл поединок с британцем Майклом Пейджем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гарри единогласным решением судей.

Для Гарри эта победа стала 19-й в профессиональной карьере. Он ни проиграл ни одного поединка, продлив победную серию. В активе Пейджа — 22 победы и три поражения.

В главном событии турнира пройдёт поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне. На турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября в Нью-Йорке, Прохазка и Перейра дрались за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бразилец одержал победу нокаутом во втором раунде.