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Иан Гарри победил Майкла Пейджа единогласным решением судей на UFC 303

Иан Гарри победил Майкла Пейджа единогласным решением судей на UFC 303
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В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 303. В рамках главного карда представитель Ирландии, полусредневес Иан Гарри провёл поединок с британцем Майклом Пейджем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гарри единогласным решением судей.

Для Гарри эта победа стала 19-й в профессиональной карьере. Он ни проиграл ни одного поединка, продлив победную серию. В активе Пейджа — 22 победы и три поражения.

В главном событии турнира пройдёт поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне. На турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября в Нью-Йорке, Прохазка и Перейра дрались за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бразилец одержал победу нокаутом во втором раунде.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Иан Гарри — Майкл Пейдж (W)
30 июня 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Майкл Пейдж
Окончено
UD
Иан Гарри
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