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Непобеждённый Иан Гарри продлил серию побед в ММА до 19 боёв

Непобеждённый Иан Гарри продлил серию побед в ММА до 19 боёв
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В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 303. В рамках главного карда представитель Ирландии, полусредневес Иан Гарри провёл поединок с британцем Майклом Пейджем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гарри единогласным решением судей.

Таким образом Гарри остался непобеждённым бойцом и продлил свою победную серию в ММА до 19 боёв. В промоушене UFC он выиграл все 8 боёв, в которых принимал участие. В предыдущем поединке ирландец одолел Джеффа Нила раздельным судейским решением.

В главном событии турнира пройдёт поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

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