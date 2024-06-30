Непобеждённый Иан Гарри продлил серию побед в ММА до 19 боёв

В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 303. В рамках главного карда представитель Ирландии, полусредневес Иан Гарри провёл поединок с британцем Майклом Пейджем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гарри единогласным решением судей.

Таким образом Гарри остался непобеждённым бойцом и продлил свою победную серию в ММА до 19 боёв. В промоушене UFC он выиграл все 8 боёв, в которых принимал участие. В предыдущем поединке ирландец одолел Джеффа Нила раздельным судейским решением.

В главном событии турнира пройдёт поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.