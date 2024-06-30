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«Скоро мы покорим Америку». Шара Буллет эмоционально обратился к фанатам с арены UFC 303

«Скоро мы покорим Америку». Шара Буллет эмоционально обратился к фанатам с арены UFC 303
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В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 303. На арене присутствует российский проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, который более известен как Шара Буллет. Он обратился к болельщикам.

«Я в Америке, в Вегасе, на UFC 303, смотрю за такими важными боями. Скоро мы покорим Америку, следите за мной», — сказал Магомедов в видеообращении в эфире телеграм канала UFC Russia.

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Напомним, Буллет на минувшем турнире UFC on ABC 6 встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3). Россиянин досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC. На данный момент в активе россиянина 17 побед и ни одного поражения в ММА.

Ранее глава промоушена Дана Уайт сообщил, что Магомедов не сможет проводить поединки в США из-за проблем с глазом.

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