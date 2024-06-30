Видео яркого нокаута в бою Перейра — Прохазка

В ночь с 29 на 30 июня мск в американском Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 303. Главным событием вечера стал поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и чешским бойцом Иржи Прохазкой.

Бой завершился победой бразильца нокаутом в самом начале второго раунда.

Эта победа стала для Перейры 11-й в карьере, девять из них спортсмен одержал нокаутом, два — судейским решением, в двух поединках бразильский боец потерпел поражения (одно — нокаут, одно — сабмишен). Для Прохазки поражение стало пятым в карьере и четвёртым в результате нокаута (одно — сабмишеном), 30 боёв чешский спортсмен выиграл (25 — нокаутом, один — судейским решением, три — сабмишеном), ещё один его поединок завершился вничью.