Гордеев отреагировал на победу Перейры в титульном бою с Прохазкой на UFC 303

В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени состоялся турнир UFC 303. В главном событии вечера прошёл поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом.

После окончания поединка Павел Гордеев, боец клуба «Архангел Михаил», отреагировал на исход боя.

«Реванш получился более быстрым, Пуатар буквально просто разнёс Иржи Прохазку. Определённо, он сделал работу над ошибками после первого боя. Да и первый бой он в доминирующей манере выиграл, но были кое-какие вопросы. Сейчас разнёс: просто без комментариев. Прикормил левой ногой в корпус, а потом просто перевёл на голову», – сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

В активе Перейры теперь 11 побед и два поражения.