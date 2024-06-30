Результаты турнира UFC 303 с главным боем Перейра — Прохазка

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В ночь с 29 на 30 июня мск в американском Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 303. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира UFC 303

Алекс Перейра победил Иржи Прохазку техническим нокаутом (Раунд 2, 0:13) и сохранил титул в полутяжёлом весе

Диего Лопес победил Дэна Иге единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Роман Долидзе победил Энтони Смита единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Бой Майры Буэно Силвы и Мэйси Чиассон был остановлен (Раунд 2, 1:58) из-за рассечения у Силвы, врач принял решение, что бой продолжать нельзя, победа техническим нокаутом досталась Чиассон

Иан Гарри победил Майкла Пейджа единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Джо Пайфер победил Марка-Андре Баррио нокаутом (Раунд 1, 1:25)

Андре Фили победил Каба Суонсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Жан Силва победил Шарля Журдена нокаутом (Раунд 2, 1:22)

Пэйтон Талботт победил Яниса Геммури нокаутом (Раунд 1, 0:19)

Джиллиан Робертсон победила Мишель Уотерсон-Гомес единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26)

Мартин Будай победил Андрея Орловского раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27)

Рэи Цуруя победил Карлоса Эрнандеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Винисиус Оливейра победил Рики Саймона единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)