«У меня есть ответное заклинание на твою магию». Блахович обратился к Перейре

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович открыт к реваншу с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Алекс, это был великолепный нокаут. Но у меня есть ответное заклинание на твою магию», — написал Блахович в своих социальных сетях.

Напомним, 29 июля 2023 года на турнире UFC 291 бойцы встречались в октагоне. Тогда победу одержал бразильский атлет раздельным решением судей.

Сегодня на турнире UFC 303 Алекс Перейра провёл реванш с Иржи Прохазкой. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушился градом ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.