Михаил Рагозин: было ощущение, что Прохазка после первого боя был подавлен

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин высказался о противостоянии между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алексом Перерой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

«На самом деле, мне кажется, что Прохазка был удобен Перейре. С ним нужно бороться, нужен человек, который умеет это делать. Иржи сам никогда не идёт в борьбу, он рубится, но делать это с Перейрой как минимум не очень практично, как максимум — это приговор.

Было ощущение, что Прохазка после первого боя был подавлен, может, просто побаивался Перейры. Поэтому Перейра и делал всё, что хотел, в бою», — сказал Михаил Рагозин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.