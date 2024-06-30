Александр Сарнавский: Иржи не сделал выводы после первого боя

Боец клуба «Архангел Михаил» Александр Сарнавский дал оценку выступлению известного чешского бойца Иржи Прохазки в реванше с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перерой.

«Как я и говорил: Иржи не сделал выводы после первого боя. Руки опущены, и как результат пропустил за 13 секунд», — сказал Александр Сарнавский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, реванш между Прохазкой и Перерой стал главным поединком на турнире UFC 303, который состоялся сегодня в Лас-Вегасе. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушился градом ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.