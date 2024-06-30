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«Пришла моя очередь драться с чемпионом. Я нокаутирую его». Анкалаев бросил вызов Перейре

«Пришла моя очередь драться с чемпионом. Я нокаутирую его». Анкалаев бросил вызов Перейре
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев бросил вызов действующему чемпиону UFC в категории до 93 кг бразильцу Алексу Перейре.

«Алекс, поздравляю. Я очень впечатлён. Но босс всегда говорит, что это спорт возможностей. И всё, что мне нужно — получить возможность. Мне не нужна борьба, чтобы победить тебя. Я воспользуюсь своей ударной техникой, чтобы проверить твой подбородок.

Все парни из топ-5 отлетели в нокаут, я остаюсь лучшим полутяжеловесом планеты. Никто из них не соответствует моему уровню, и теперь пришла моя очередь драться с чемпионом. Он не боится меня так сильно, как другие соперники. Поверьте мне, я нокаутирую Алекса. Мне не нужно его переводить на землю. У этого парня слабый подбородок, но он может быть очень опасен», — написал Магомед в своих социальных сетях.

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