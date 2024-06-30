Иан Гарри хочет провести бой с Шавкатом Рахмоновым. Номад ответил на его вызов

Непобеждённый ирландский боец Иан Гарри бросил вызов известному казахскому бойцу Шавкату Рахмонову.

«Мы вместе тренировались с Шавкатом. У меня к нему только уважение. Но я хочу быть первым, кто сможет добиться успеха в бою с ним. У меня есть понимание, что это мне по силам», — сказал Иан на пресс-конференции после турнира UFC 303.

Шавкат не оставил без внимания вызов ирландца и ответил ему.

«Похоже, Иан забыл, что было с ним на этих тренировках. Я не прочь освежить ему воспоминания в будущем», — написал Номад в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 30 июня, на турнире UFC 303 Иан Гарри провёл бой с британцем Майклом Пейджем. Поединок продлился все три раунда и завершился победой ирландского бойца единогласным решением судей.