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Иан Гарри хочет провести бой с Шавкатом Рахмоновым. Номад ответил на его вызов

Иан Гарри хочет провести бой с Шавкатом Рахмоновым. Номад ответил на его вызов
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Непобеждённый ирландский боец Иан Гарри бросил вызов известному казахскому бойцу Шавкату Рахмонову.

«Мы вместе тренировались с Шавкатом. У меня к нему только уважение. Но я хочу быть первым, кто сможет добиться успеха в бою с ним. У меня есть понимание, что это мне по силам», — сказал Иан на пресс-конференции после турнира UFC 303.

Шавкат не оставил без внимания вызов ирландца и ответил ему.

«Похоже, Иан забыл, что было с ним на этих тренировках. Я не прочь освежить ему воспоминания в будущем», — написал Номад в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 30 июня, на турнире UFC 303 Иан Гарри провёл бой с британцем Майклом Пейджем. Поединок продлился все три раунда и завершился победой ирландского бойца единогласным решением судей.

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