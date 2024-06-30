Алекс Перейра стал первым чемпионом в 93 кг после ухода Джона Джонса в этом показателе

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра стал первым чемпионом в 93 кг после того, как Джон Джонс оставил пояс, кому удалось защитить титул дважды подряд.

С февраля 2020 года, когда Джон Джонс в последний раз отстаивал звание чемпиона в 93 кг, никому до сегодняшнего дня из обладателей пояса в этом дивизионе не удавалось защитить пояс дважды подряд.

Напомним, реванш между Прохазкой и Перерой стал главным поединком на турнире UFC 303, который состоялся сегодня в Лас-Вегасе. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушился градом ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.