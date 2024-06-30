Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо вручила Алексу Перейре пояс в этой дисциплине

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо американка Кайла Харрисон вручила действующему обладателю титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцу Алексу Перейре жёлтый пояс по дзюдо.

Харрисон сделала это после того, как Алекс Перейра победил нокаутом в реванше известного чешского бойца Иржи Прохазку на турнире UFC 303, который состоялся сегодня в Лас-Вегасе. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушился градом ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Отметим, что после турнира UFC 300 Алексу Перейре был вручён чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Тогда он победил нокаутом в первом раунде бывшего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе американца Джамала Хилла.