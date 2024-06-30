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Дана Уайт ответил, состоится ли бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем

Дана Уайт ответил, состоится ли бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем
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Президент UFC Дана Уайт подтвердил планы промоушена провести бой между действующим абсолютным чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула UFC в категории до 120 кг Стипе Миочичем.

«Вам прекрасно известно моё отношение к Джону Джонсу. Он является величайшим бойцом всех времён вне зависимости от весовой категории, а Стипе — величайший тяжеловес всех времён. Так что эти парни заслуживают права встретиться в октагоне», — сказал Уайт журналистам на пресс-конференции после турнира UFC 303.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление прославленного спортсмена может занять до восьми месяцев. На счету Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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