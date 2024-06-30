Перейра пробил хай-кик в бою с Прохазкой, поскольку увидел недочёт в видео его разминки

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра рассказал, что хай-кик, которым он потряс известного чешского бойца UFC Иржи Прохазку, не был его заготовкой. Поатан заявил, что решил пробить этот удар, поскольку увидел в видео разминки Иржи перед поединком недочёт в его защите.

«Нет, хай-кик не был частью плана на бой. Во время разминки в раздевалке мой тренер Плинио Круз показал видео, как разогревается Иржи. Мы увидели, как он пытается использовать одну комбинацию, чтобы контратаковать лоу-кик в икру, и заметили, что его тайминг в этой наработке неправильный. Он был чрезмерно сильно сосредоточен на том, чтобы не пропустить лоу-кик, поэтому держал руки довольно низко и, таким образом, его голова осталась без защиты. Тогда я понял, что следует воспользоваться хай-киком», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.