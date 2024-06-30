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Иржи Прохазка: мне нужно совершенствоваться или завершить карьеру

Иржи Прохазка: мне нужно совершенствоваться или завершить карьеру
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Известный чешский боец Иржи Прохазка сделал заявление после поражения в реванше с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Всем привет, спасибо за вашу поддержку. Я хочу поблагодарить Алекса за бой. Он был великолепен. И единственное, о чём я думаю, это о том, что мне нужно совершенствоваться или завершить карьеру. Спасибо вам всем за вашу поддержку», — сказал Иржи в видео, которое он опубликовал в своих социальных сетях.

Напомним, реванш между Прохазкой и Перерой стал главным поединком на турнире UFC 303, который состоялся сегодня в Лас-Вегасе. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушился градом ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

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