Майкл Чендлер назвал примерный срок возвращения Конора Макгрегора в октагон

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер высказался о поединке с популярным ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«Вчера вечером я встречался с представителями UFC, и мы кое-что обсудили. Мы всегда говорим о Коноре. Люди могут задаться вопросом, почему я взял перерыв? Какова была моя мотивация для того, чтобы просидеть так долго? Честно говоря, мне просто нужно было немного отдохнуть. После перехода в UFC я выдал несколько выступлений, которые были номинированы на «Бой года». Для этого мне пришлось потрать много сил. А теперь мне нравится проводить время вне октагона. Люди, близкие к Конору, знают, что он будет готов к сентябрю или августу», — приводит слова Чендлера портал MMA Mania.