«Бой со мной будет для Алекса самым тяжёлым». Анкалаев обратился к Перейре

Топовый российский боец, выступающий в UFC, Магомед Анкалаев обратился к действующему обладателю чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре.

«Два года назад Алекс не был готов драться со мной. Моё мнение таково, что на сегодняшний день поединок с Перейрой станет для меня самым сложным, а бой со мной будет для Алекса самым тяжёлым», — написал в своих социальных сетях Магомед.

Напомним, сегодня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.