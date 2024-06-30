Дана Уайт высказался о потенциальном переходе Алекса Перейры в тяжёлый вес

Президент UFC Дана Уайт высказался насчёт потенциального перехода действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры в тяжёлый вес.

«Дело не в том, что я не заинтересован в этом. Алекс выступал в среднем весе, а затем перешёл в полутяжёлый. Перейра провёл здесь несколько боёв и защитил свой титул, но это не значит, что он дерётся тут пару лет, уже зачистил свой дивизион, а в голове вопрос: «Что дальше?» Фанаты хотят, чтобы он поднялся в тяжёлый вес. Послушайте, когда вы видите меня рядом с этими парнями, то они просто монстры. Это очень здоровые парни. Переход в тяжёлый вес — совершенно иное испытание. Даже, когда Джон Джонс поднимался в весе мы испытывали сомнения в правильности этого решения. Обсудить возможность перехода Алекса можно, но только тогда, когда он зачистит свой вес», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.